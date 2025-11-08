Предстоящая поездка депутатов от АдГ в Сочи вызвала раскол в партии

Группа депутатов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена приехать в Сочи где 14–15 ноября пройдет международный симпозиум «БРИКС – Европа». При этом внутри партии имеются разногласия из-за поездки, сообщает газета Süddeutsche Zeitung ( перевод «Иносми»).

По данным издания, в Сочи хотят отправиться депутаты бундестага Райнер Ротфусс и Штеффен Котре, европарламентарий Ганс Нойхофф, а также председатель земельного отделения в Саксонии и депутат ландтага Йорг Урбан.

Планируется, что Ротфусс выступит в Сочи с докладом.

При этом Süddeutsche Zeitung считает, что в АдГ не все согласны с поездкой в Россию и она «вызвала оживленную полемику».

«Лично я бы туда не поехал, не при нынешних обстоятельствах», — отметил один из депутатов.

Во фракции газете также сообщили, что официальный спикер по внешней политике Маркус Фронмайер якобы предупредил участников поездки быть особенно «внимательными относительно того, с кем они появляются на фотографиях».

Ожидается, что на международном симпозиуме выступит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Прошлой осенью депутат АдГ Ротфусс уже встречался с Медведевым в Сочи и фотографировался с ним.

Ранее тесные контакты с Россией уже имели для АдГ кадровые последствия: депутат Маттиас Моосдорф, известный дружественным к России курсом, лишился поста руководителя рабочей группы по внешней политике.

Однако в группе остается Штеффен Котре, который одобрил поездки депутатов бундестага в Россию.

«Президиум фракции согласовал поездку», — сообщил в четверг представитель АдГ.

Симпозиум «БРИКС - Европа» уже проходил в ноябре прошлого года. Тогда в Сочи приехали представители европейских стран, ЮАР, Пакистана, Индонезии и Китая.