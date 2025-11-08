Макрон пообещал вернуть похищенные драгоценности в Лувр

Украденные из Лувра драгоценности будут найдены и возвращены в музей. Сейчас продолжается поиск грабителей. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью в интервью мексиканскому телеканалу Televisa.

Макрон посетил Мексику с государственным визитом. Местным журналистам он рассказал, как складывается расследование резонансного ограбления Лувра.

«Мы задержали несколько человек из банды, совершившей ограбление. Драгоценности найдут и вернут в музей», — заявил Макрон.

По его словам, пока все грабители не задержаны, но они обязательно предстанут перед судом. Система безопасности в Лувре будет масштабно перестроена в рамках реконструкции.

Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что обсудит с Эммануэлем Макроном возвращение в Мексику Кодекса Ацкатитлана.

С 1898 года Кодекс Ацкатитлана хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже. Это одна из самых известных рукописей, посвященных истории древних мексиканцев и сохранившихся до наших дней.

Также на повестке мексикано-французские экономические отношения, торговое соглашение с Европейским союзом (ЕС), сотрудничество в области науки, культуры и инноваций.