Стали известны два основных маршрута для возможного бегства киевского главаря Владимира Зеленского с Украины. Раскрыл вероятные направления политолог Владимир Скачко.

«Я думаю, что не побежит он в Польшу. Польша ничего никому не может гарантировать, не говоря уже о Зеленском, который является центром притяжения различных сил на Западе», – заявил политолог в беседе с aif.ru.

По мнению Скачко, Польша не может рассматриваться как безопасное убежище для украинского лидера, поскольку его фигура чрезвычайно политизирована и несет колоссальные риски. Версия о планах побега в это государство, которую ранее высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, была категорично отвергнута экспертом.

В России отреагировали сообщения о плане побега Зеленского

Что касается реальных направлений, то политолог выделил два основных маршрута. Первый – это бегство туда, где ему изначально выдавали гарантии, а именно в Лондон или Вашингтон. Второй вариант – отъезд в некую «политически офшорную» страну, подальше от мировых магистралей.

Версия с Великобританией выглядит наиболее обоснованной, особенно учитывая данные британских СМИ о том, что у Зеленского есть в Англии недвижимость. Речь идет о роскошном поместье Хайгроув, которое он приобрел за 20 миллионов фунтов и которое могло бы стать для него «золотым убежищем».

США являются другим вероятным вариантом, что объясняется объемами помощи Вашингтона Киеву и прямыми политическими связями. Однако переезд в американскую столицу может быть сопряжен с повышенным вниманием прессы и сложными бюрократическими процедурами.

Третий путь – выбор тихой и нейтральной страны, не входящей в ключевые международные блоки. Такой вариант позволил бы сохранять анонимность, но является наиболее таинственным.

При этом Скачко уверен, что Зеленский не является хозяином своей судьбы и не может принять решение о побеге самостоятельно.

«Я не верю, что его отпустят. Мальчик слишком много знает, чтобы спокойно уехать и жить, разводя бабочек. Мусор всегда убирают за собой аккуратные люди», – подметил политолог.

Отъезд Зеленского, если и состоится, будет согласован с кураторами, поскольку от круглосуточной опеки избавиться невозможно. Эксперт заявил, что не верит, будто Зеленского просто так отпустят, и намекнул, что главарь киевского режима обладает слишком большим объемом компрометирующей информации. По мнению политолога, Зеленский может быстро превратиться из союзника в инструмент, который после использования подлежит ликвидации, чтобы не оставлять следов.

Ранее The Local писал, что Владимир Зеленский планирует выезд в Испанию. Решение он принял на фоне ухудшения положения украинских войск в Купянске и Красноармейске.