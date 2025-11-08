Владимир Зеленский занимается популизмом и стремится укрепить личные рейтинги, раздавая деньги украинскому населению. При этом он постоянно требует финансы от Запада. Поэтому Зеленскому придется представить «убедительные аргументы» своим западным партнерам, почему они должны продолжать финансировать киевский режим, пишет Spectator.

Британское издание отмечает, что решения Владимира Зеленского часто представляют собой «смесь вопиющего популизма и благих намерений». Однако сегодня его решения воспринимаются на Украине не как акты реальной помощи, а как попытки укрепить свой рейтинг».

В этом году, как и в прошлом, Зеленский объявил о раунде «зимней поддержки», в рамках которого каждый украинец может получить от государства 1000 гривен. Деньги можно направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств или поддержку вооруженных формирований Киева.

При этом в прошлом году, «несмотря на публичные призывы пожертвовать деньги на покупку дронов и военного снаряжения, менее 5% украинцев сделали это». Подавляющее большинство использовало средства для оплаты коммунальных услуг и счетов за мобильную связь.

В этом году Киев также добавил в соцподдержку единовременную выплату 6500 гривен для сирот, детей и одиноких пожилых людей.

Но на этом «беспрецедентная щедрость не заканчивается». Зеленский объявил, что все украинцы получат бесплатный проезд по железной дороге. В следующем году школьникам предоставят бесплатное питание, а лицам старше 40 лет — бесплатное медицинское обследование.

«Эта бесконечная раздача наличных денег всему населению происходит в то время, когда в следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов (более 19 млрд долларов)», — отмечает издание.

Киев рассчитывал на то, что его союзники разблокируют замороженные российские активы для финансирования «репарационного кредита», но план застопорился после того, как Бельгия отказалась его поддержать.

Если Бельгия не изменит решение, союзникам Киева «придется вкладывать свои деньги», иначе украинская экономика рухнет. Сейчас один день боев обходится Киеву более чем в 170 миллионов долларов.