Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров усилить санкционное давление на Россию и ввести ограничения против всей ее энергетической отрасли без исключений. С таким заявлением он выступил в своем Телеграм-канале после ночной атаки ВС РФ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которую СМИ уже назвали одной из самых масштабных с начала спецоперации.

«Нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что предыдущих шагов уже недостаточно, и давление «должно быть сильнее». По его словам, необходимо европейское решение по замороженным российским активам, а также санкции против атомной энергетики РФ и меры, которые полностью перекроют поставки западной микроэлектроники для российского ВПК.

Украину парализовало: ночной удар остановил поезда и метро

Поводом для резкого заявления стала серия ударов по военной и критической инфраструктуре Украины в различных регионах. Сообщалось об ударах в Днепропретровске, в Харьковской области, Полтавской области, а также в Киеве. По данным Зеленского, всего по Украине было выпущено более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов. В результате произошли отключения электроэнергии, встали дальние поезда, а в Харькова остановилось метро.