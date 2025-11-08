Трамп сделал важное заявление по Украине на встрече с Орбаном

Трамп заявил, что всегда готов к встрече с Путиным

Ранее вечером Трамп провел встречу с премьер-министром Венгрии Орбаном, и от этого мероприятия вся Европа ждала усиления давления на Россию, однако, американский лидер удивил весь Запад серьезным заявлением, сообщает «Царьград».

Предполагалось, что США объявят о новых санкциях против России и в качестве дополнения окажут давление на Будапешт, чтобы последние отказались от покупки российской нефти. Но не все так просто.

Трамп вышел лично встретить Орбана у входа в Белый дом, и журналисты отметили, что американский лидер в этот раз выбрал для встречи желтый галстук вместо привычного красного. Некоторые представители СМИ предположили, что Трамп таким образом подает сигнал Украине. При этом Орбан приехал на встречу в ярко-бордовом галстуке. К слову, на встрече политики действительно много говорили об украинском конфликте.

Позднее журналисты все же спросили главу Белого дома относительно введения запрета для Венгрии на покупку нефти из России. Трамп не думал слишком долго, что ответить. «Виктор Орбан - великий лидер», - выдал американский президент. Очевидно, Трампа привлекает все «великое».

Известный факт — Трамп и Орбан неплохо ладят, между ними нет никакой напряженности. Ожидать, что Трамп будет давить на Орбана, точно не стоит, а значит, Европа снова «утерлась», лелея надежды на проявление силы со стороны американского лидера. При этом Зеленский надеялся на Трампа больше всех, и в чем оказался прав, так это в том, что Орбан действительно ехал уговаривать Трампа на проведение встречи президента США с президентом России в Будапеште.

Сам Трамп отметил, что всегда готов к новой встрече с Владимиром Путиным, в том числе и в Будапеште. Что важно — готов к встрече «всегда», а не «пока». Понятно, что ветер подул в нужном для России направлении.

Трамп снова заявил, что ожидает скорейшего завершения украинского конфликта, и Орбан с ним полностью согласен. Что касается выбора площадки для будущих переговоров, Трамп считает, что Венгрия вполне подходит для такого масштабного мероприятия.