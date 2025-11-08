В Конгрессе США потребовали опубликовать снимки «возможного НЛО»

Американский политик Анна Паулина Луна обратилась к NASA с просьбой обнародовать неизданные снимки «возможного НЛО», сделанные аппаратами, исследующими Марс. Об этом сообщает издание Daily Star (перевод «Иносми»).

Большинство ученых убеждено, что космический объект 3I/ATLAS размером с Манхэттен является кометой. Однако физик-теоретик Ави Лоуб уверен, что это может быть НЛО, который вступит с землянами в контакт.

С учетом этого конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала NASA разъяснить ситуацию с «пришельцами из космоса».

«Я обращаюсь с просьбой обнародовать конкретные данные наблюдений, связанные с 3I/ATLAS, недавно полученные в ходе миссий NASA», — заявила Луна.

По ее словам, данная информация необходима для «нашего понимания пришельцев из космоса и их взаимодействия с Солнечной системой».

Политик попросила NASA обнародовать изображения, полученные с помощью камеры HiRISE на борту аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в период с 2 по 3 октября.

Законодательница также запросила «дополнительные данные», полученные с других аппаратов, исследующих Марс, например, марсохода Perseverance Rover.

По ее мнению, вблизи красной планеты могла происходить «необычная активность», когда объект 3I/ATLAS пролетел рядом с ней и «неожиданно ускорился» со 209 тысяч километров в час до 244 тысяч километров в час. При этом движение 3I/ATLAS противоречило законам гравитации.