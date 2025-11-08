На Западе назвали безумием слова генерала НАТО о России

Западный журналист Томас Фази назвал безумием слова командующего Объединенными силами Германии генерал-лейтенанта Александра Зольфранка о способности России в ближайшее время атаковать страны альянса. Свою реакцию журналист опубликовал в соцсети X.

«В Европе не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не произнес эту наглую ложь, явно направленную на оправдание увеличения расходов на оборону и полной милитаризации европейского общества», — отметил Фази.

Журналист подчеркнул, что на этом фоне возрастает вероятность превращения несуществующей угрозы в реальность. Он добавил, что заявление Зольфранка является безумием.

Ранее генерал НАТО заявил, что российские войска якобы могут нанести удар по странам НАТО «уже завтра».