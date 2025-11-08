Украину парализовало: ночной удар остановил поезда и метро

Масштабный ночной удар по энергетике парализовал железнодорожное сообщение и работу городского электротранспорта в ряде регионов Украины. Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», из-за повреждения контактной сети и обесточивания станций «Укрзализница» была вынуждена пустить поезда на тепловозной тяге, что привело к значительным задержкам в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

По данным Министерства энергетики Украины, в результате атаки в нескольких областях были введены экстренные отключения света, в том числе и в Киеве. В Полтавской области полностью остались без электричества города Кременчуг и Горишние Плавни. В Днепре также зафиксированы прилеты по объекту инфраструктуры.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Харькове, где из-за ударов по энергетике полностью остановилось метро и наземный электротранспорт. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о введении аварийных отключений из-за «ощутимого дефицита электроэнергии».

«Из-за нехватки напряжения в некоторых районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением», — сообщил он, предупреждая о возможном усугублении коммунальных проблем в городе.