Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США должны надавить на Европу и Украину ради завершения конфликта с Россией. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут», — озвучил новый план Дэвис.

Он также заявил, что ради мира Запад может предложить России снять санкции.

Так Дэвис прокомментировал встречу американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.

В США поняли причину начала СВО

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что либеральные европейские политики будут разозлены решением США освободить Венгрию от санкций против России. На встрече в Белом доме Трамп договорился с Орбаном о «полном и постоянном» освобождении Венгрии от санкционных ограничений в отношении российских энергоносителей.