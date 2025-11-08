В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США должны надавить на Европу и Украину ради завершения конфликта с Россией. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Он также заявил, что ради мира Запад может предложить России снять санкции.
Так Дэвис прокомментировал встречу американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что либеральные европейские политики будут разозлены решением США освободить Венгрию от санкций против России. На встрече в Белом доме Трамп договорился с Орбаном о «полном и постоянном» освобождении Венгрии от санкционных ограничений в отношении российских энергоносителей.