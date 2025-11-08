Молчание Си: раскрыто, что произошло на встрече с Трампом

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане, формально завершившаяся перемирием, на самом деле стала важной символической победой Пекина. Как считает обозреватель Le Monde Ален Фрашон, за 90 минут переговоров китайский лидер заставил своего американского визави пойти на принципиальную уступку, которая может изменить баланс сил в глобальной технологической войне.

«В четверг, 30 октября, во время их первой встречи с 2019 года Си Цзиньпин одержал верх над Дональдом Трампом. Молчаливый победил хвастуна, сторонник свободной торговли — протекциониста», — пишет французское издание.

Позиции Пекина оказались сильнее на фоне жесткого ультиматума, выдвинутого в ответ на американские санкции. Напомним, Трамп, продолжая политику своего предшественника, угрожал расширить запрет на доступ китайских компаний к американским микропроцессорам, необходимым для развития искусственного интеллекта. В ответ Си Цзиньпин пригрозил с декабря ввести эмбарго на экспорт редкоземельных металлов, по которым Китай является почти монополистом (90% мировых мощностей по переработке). Эта мера могла бы иметь разрушительные последствия для экономики и обороны США. Пекин усилил давление, прекратив закупки американской сои.

«Трамп, вероятно, думал, что держит ситуацию под контролем… Но Поднебесная является почти единственным поставщиком того, без чего США обойтись не могут», — подчеркивает журналист. «Что же касается сои, китайцы могут приобрести ее не только в Северной Америке. Преимущество на стороне Си Цзиньпина».

В итоге в Пусане Трамп уступил. Китай возобновит закупки сои, США снизят пошлины. Но главный выигрыш Си Цзиньпина в другом: он добился обсуждения смягчения контроля над экспортом американских высоких технологий. То, что в Вашингтоне называли вопросом национальной безопасности, теперь становится предметом торга — опасная тенденция, по мнению обеих партий в США. При этом ключевые стратегические вопросы — от Тайваня до поддержки Пекином России — на саммите даже не поднимались.