В Венгрии раскрыли отношение Трампа к Орбану

Президент США Дональд Трамп в некоторой степени уважает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и придает особое значение его стране. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«Если бы американский лидер не был столь эгоцентричен, можно было бы сказать, что он уважает венгерского премьера», — объяснил он.

По мнению эксперта, воинственный стиль Виктора Орбана хорошо вписывается в идеологическое противостояние Трампа и мейнстрима Европейского союза (ЕС). Венгерский лидер и его союзники в какой-то степени действуют в интересах президента США, поэтому он готов простить Венгрии тесные отношения с Китаем и покупку российских энергоресурсов, добавил политолог.

