Трамп назвал причину, по которой он не может встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия пока не хочет останавливать конфликт на Украине. В связи с этим невозможна встреча американского лидера с президентом Владимиром Путиным в Будапеште.

Президент США Дональд Трамп озвучил причину, препятствующую его встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Политик считает, что Россия пока не хочет прекращать конфликт на Украине. Это и является преградой для проведения саммита.

«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся», - сказал Трамп в рамках встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Напомним, ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу запрос на исключение страны из санкций, наложенных на российскую нефть.

