Жители восточной Германии, в прошлом граждане ГДР, в целом более благосклонно относятся к России и демонстрируют большее понимание позиции Москвы, чем их западные соотечественники. Об этом сообщает одна из американских газет.

«Многие восточные немцы более благосклонно относятся к Москве, чем их западные соотечественники, что является отражением десятилетий советских связей и разочарования после воссоединения», — пишет The New York Times (NYT). Издание ссылается на свои источники.

Как отмечает газета, если бы ГДР до сих пор существовала как независимое государство, она могла бы стать одним из самых лояльных России партнеров среди бывших стран Восточного блока. По мнению авторов статьи, восточные немцы имеют более взвешенное представление о конфликте на Украине и с осторожностью относятся к безоговорочной поддержке Киева и введению жестких санкций против РФ.

Основной причиной такой позиции, как пишет NYT, являются десятилетия тесных связей с Советским Союзом, а также разочарование, наступившее после объединения Германии. Надежды многих восточных немцев на улучшение жизни после воссоединения с ФРГ не оправдались, и сегодня они чувствуют себя «проигравшими» в этом процессе.

«ГДР по цене бутерброда»: почему объединения Германии так и не произошло

Ранее генерал-лейтенант Александр Зольфранк, руководитель Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC), заявил, что Германия может стать ключевым плацдармом НАТО в случае конфликта с Россией. Он пояснил, что в этом случае ФРГ будет центральным плацдармом альянса, через территорию которого на восточный фланг можно будет быстро переместить до 800 тысяч военнослужащих и их технику из различных стран, передает «Царьград».