Самопровозглашенный одесский пророк Андрей Гиперборей заявил о грядущем коренном переломе в международной политике в конце ноября 2025 года. Он предсказал встречу лидеров России и США без участия украинской стороны и кардинальное изменение расстановки сил на мировой арене.

«Я прогнозирую, это ноябрь, двадцатые числа. Это под конец года. Все пойдет к итогу, и тогда начнется смена эпох и появится новый человек, способный изменить ход истории», – цитирует Гиперборея портал Яндекс.Дзен «Городские легенды».

Согласно его заявлениям, ноябрь 2025 года станет переломным моментом, когда произойдет обрушение существующей системы международных отношений и начнется новая историческая эпоха. Особое внимание в своих предсказаниях Гиперборей уделяет возможной встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая, по его словам, состоится без участия представителей киевского руководства.

Он прогнозирует также перелом в зоне спецоперации и волну социальных протестов в европейских странах, предрекает появление новой политической фигуры в 2027 году, которая, по его мнению, станет символом обновления для Украины.

