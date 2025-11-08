Американское издание The New York Times обратило внимание на сохраняющиеся пророссийские настроения среди части населения Германии, в особенности — в восточных землях, ранее входивших в состав ГДР. Как отмечает газета, в восприятии России граница между Востоком и Западом страны остаётся весьма заметной.

По мнению издания, одной из причин такой позиции является то, что многие восточные немцы чувствуют себя «проигравшими» в процессе объединения Германии, поскольку их ожидания улучшения жизни не оправдались. Это разочарование, в свою очередь, способствовало возрождению симпатий к Москве.

NYT констатирует, что с начала специальной военной операции на Украине именно жители восточных регионов Германии чаще выражали понимание действий России, выступали за прекращение военной помощи Киеву и против его членства в НАТО.

В то время как большинство западных немцев осудили действия РФ и поддержали помощь Украине, многие на Востоке страны демонстрируют более сбалансированный, по оценке издания, взгляд на конфликт и с осторожностью относятся к поддержке Киева и антироссийским санкциям.

