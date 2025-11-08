Высказывания сербского лидера Александра Вучича относительно экспорта вооружений в другие государства, включая страны Европейского союза, демонстрируют противоречивый характер. Такое заявление прозвучало от официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что в зависимости от своего местоположения Вучич формулирует принципиально отличающиеся позиции. В частности, находясь в Москве, он высказывал одни суждения, а после отъезда из российской столицы — совершенно другие. Захарова выразила убеждение, что даже в случае искажения слов сербского президента средствами массовой информации, Белграду следовало бы предоставить соответствующие разъяснения.

Официальный представитель МИД отметила, что при изучении интервью президента Сербии возникает вопрос о их едином авторе, поскольку создается впечатление, что высказывания принадлежат разным людям.

Захарова также добавила, что Российская Федерация многократно получала от сербской стороны разнообразные гарантии. В частности, речь шла о производстве вооружений и их последующих поставках в другие государства.

Она уточнила, что от руководства Сербии поступали заверения о строгом контроле над экспортом боеприпасов сербского производства, с обязательствами не осуществлять их поставки на Украину, чтобы киевский режим не мог применять их против российских военнослужащих.

Ранее представитель дипломатического ведомства высказала оценку политики Европейского союза. По ее словам, в объединении наблюдается тенденция к ускоренной милитаризации, что несет в себе значительные риски. В первую очередь, возникает угроза возникновения военно-политических конфронтаций в регионе.