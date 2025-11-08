Встреча Трампа и Орбана вызовет всемогущий вопль у евролибералов

Во время встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне был достигнут ряд договоренностей для энергетической сферы Венгрии. Однако это вызовет агрессивную реакцию со стороны либеральных элит в Европе, уверен аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Своим мнением эксперт поделился в соцсети Х. Он отметил, что венгерский лидер смог добиться отмены санкций для нефтегазового сектора, а также для атомной энергетики.

«Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Исключение полное и постоянное. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов... раздастся всемогущий вопль», — прокомментировал Кошкович.

Орбан: Венгрия получила исключение из санкций США против нефти из России

Результатом встречи Трампа и Орбана стало снятие санкций с российской нефти для Венгрии, которую она получает по «Турецкому потоку» и «Дружбе». Отменены ограничения на проекте АЭС «Пакш-2» и «Пакш». В обмен на это Орбан пообещал закупать ядерное топливо и СПГ у США и Франции.

