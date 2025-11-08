Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без воздействия со стороны прежней американской администрации украинский конфликт не достиг бы существующего уровня интенсивности. Данное заявление прозвучало в пятницу в ходе совместного брифинга с американским лидером Дональдом Трампом.

Венгерский политик отметил перед началом консультаций в Белом доме, что ситуация не развилась бы до текущего состояния без соответствующего давления со стороны предыдущего правительства Соединенных Штатов.

Согласно его оценке, при нахождении Трампа на посту президента США военного противостояния между Украиной и Россией можно было бы избежать. Орбан пояснил, что без оказанного в 2022 году воздействия со стороны американской администрации европейские государства не заняли бы столь жесткую позицию, которую они демонстрируют в настоящее время.

Венгерский премьер-министр уточнил, что крупные европейские страны изначально воздерживались от глубокого вовлечения помимо предоставления гуманитарной помощи. Он констатировал, что именно давление со стороны Соединенных Штатов побудило Европу занять более милитаризированную позицию, подчеркнув, что это является историческим фактом.