Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов констатировал, что в настоящее время серьезных предупреждений от европейских партнеров, аналогичных случаям попыток подчинения Национального антикоррупционного бюро Украины, не поступало. Следовательно, никаких существенных последствий не последует.

Он пояснил в комментарии для РИА Новости, что с 2014 года было опубликовано множество докладов Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, содержащих схожие претензии к Украине, однако никаких реальных мер принято не было. По его словам, в Киеве полностью осознают, что подобные нарушения останутся без последствий.

Немецкий политолог объяснил попытки ЕС нанести вред России

В отчете о текущей ситуации на Украине Европейская комиссия официально признала факты незаконных задержаний, проявления жестокости со стороны правоохранительных органов и применения пыток. В настоящее время находится под контролем Совета Европы около семисот судебных разбирательств против украинских властей. В Брюсселе выразили озабоченность тем, что в стране до сих пор не прекращены массовые нарушения прав человека, и призвали устранить системные и структурные проблемы.

Эксперт отметил, что Брюссель вынужден фиксировать нарушения прав человека даже на Украине для поддержания видимости демократичности и либеральности Европейского союза.

Политолог подчеркнул, что существует бюрократический аппарат, занимающийся мониторингом конкретной страны, сотрудники которого ответственно подходят к сбору информации из открытых источников или работы на местах. Он отметил, что применение санкций за нарушения было бы логичным шагом, однако в условиях сложившейся политической конъюнктуры на эти нарушения просто закрывают глаза, что является проявлением западных двойных стандартов.