На Западе рассказали о последствиях для ЕС в случае невыдачи кредита Украине

Страны Евросоюза (ЕС) будут вынуждены выплачивать Украине проценты от кредита в случае, если план по передаче €140 млрд из замороженных активов Банка России не будет реализован. Об этом сообщает Financial Times.

© Газета.ru

»Еврокомиссия предупредила, что странам ЕС придется выплачивать проценты в размере до 5,6 миллиарда евро в год на постоянной основе, если им не удастся достичь соглашения по кредитному пакету для Украины в размере 140 миллиардов евро», — говорится в материале.

Так, по данным издания, при таком сценарии Италия ежегодно будет выделять €675 млн, а Бельгия — почти €200 млн в год.

ЕС обвинили в двойных стандартах относительно прав человека на Украине

23 октября бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил, что его страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.