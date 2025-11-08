Бывшего главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «вмешательстве России»

Большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Флорида направило повестки экс-директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану и бывшим сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) Питеру Стржоку и Лизе Пейдж. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, Бреннан, Стржок и Пейдж получили повестки в пятницу, еще до 30 повесток будут выданы в ближайшие дни. Это связано с расследованием американского Минюста, который изучает нарушения по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

Стржок, занимавшийся в ФБР вопросами контрразведки, работал в команде бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, который вел расследование приписывавшихся президенту США Дональду Трампу связей с РФ. Он был уволен из ФБР в августе 2018 года, причиной стала его переписка 2016 года с коллегой Лизой Пейдж. В своих сообщениях Стржок писал, что намерен помешать избранию Трампа, критиковал политику республиканца и делал другие политические заявления. Пейдж уволилась из ФБР в мае 2018 года.

В доме бывшего советника Трампа прошли обыски

21 октября юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил Министерство юстиции США предъявить обвинения бывшему шефу ЦРУ Джону Бреннану за лжесвидетельство относительно президента страны Дональда Трампа и России. Председатель комитета Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) сообщил в письме министру юстиции - генеральному прокурору США Пэм Бонди, что Бреннан дал под присягой ложные показания Конгрессу.

В сентябре обвинения в даче под присягой ложных показаний Конгрессу, а также в создании препятствий отправлению правосудия были предъявлены бывшему директору Федерального бюро расследований США Джеймсу Коми. В конце августа Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Фабрикация разведданных

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в июле отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.