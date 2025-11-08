Орбан попросил Трампа «отдать» ему пресс-секретаря Белого дома Левитт

Во время встречи в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутливой форме предложил взять в аренду пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Американский лидер Дональд Трамп ответил утвердительно, поддержав игривый характер диалога, сообщает РИА Новости.

Орбан обратился к Трампу с вопросом, может ли он иногда «брать» Левитт к себе.

Трамп прокомментировал Левитт, отметив, что венгерский премьер желает, чтобы она работала на него.

Орбан назвал две страны, которые стремятся к миру на Украине

Американский лидер ответил согласием, назвав это решение очень правильным.

Данный эпизод произошел в ходе обсуждения ценовой политики на продовольственные товары. Трамп, отвечая на вопросы журналистов, акцентировал внимание на улучшении ситуации по сравнению с периодом правления администрации Байдена. Левитт, вернувшись в помещение, эмоционально поддержала позицию президента, указав на недостаточное освещение достижений его правительства в средствах массовой информации.

Виктор Орбан прибыл в Белый дом в пятницу для проведения переговоров с Трампом.

Президент Соединенных Штатов назвал продолжающиеся военные действия на Украине причиной, по которой его саммит с российским лидером Владимиром Путиным до сих пор не состоялся. Однако американский руководитель выразил уверенность в возможности завершения конфликта между Москвой и Киевом в обозримом будущем. Одновременно Трамп отметил, что существует весьма высокая вероятность его встречи с Владимиром Путиным на территории Венгрии.

Ранее Орбан указывал на серьезную ошибку Запада, которая привела к возникновению конфликта на Украине.