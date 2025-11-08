Украина начнет масштабное производство беспилотных летательных аппаратов, которые должны стать заменой китайским дронам Mavic. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский во время брифинга.

Украинский лидер сообщил, что проводился поиск альтернативных решений, необходимые варианты были найдены, и теперь планируется организовать их массовый выпуск. Он добавил, что в настоящее время ведется подготовка соответствующих контрактов для финансирования данного проекта.

Ранее из Великобритании поступали заявления о неэффективности западных беспилотников в условиях боевых действий на Украине. Подчеркивалось, что поставляемые Киеву дроны характеризуются чрезмерно высокой стоимостью и недостаточным уровнем защиты от воздействия российских систем радиоэлектронного противодействия.

Кроме того, британское издание The Telegraph информировало о ликвидации российскими военными операторов беспилотников ВСУ. Пораженная группа украинских военнослужащих рассматривалась как элитное подразделение.