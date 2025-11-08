Стали известны детали плана фон дер Ляйен против России

Европейский союз планирует создать специализированную структуру для противодействия распространению информации, которую он считает дезинформацией со стороны России, Китая и других государств. Согласно информации британского издания The Guardian, располагающего соответствующим внутренним документом, новая организация получит название «Центр демократической устойчивости».

© Московский Комсомолец

Публикация документа, автором инициативы которого названа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, намечена на 12 ноября. В материалах, по данным газеты, гибридная деятельность России, направленная на борьбу за влияние в Европе, обозначена как наибольшая угроза. Китай, в свою очередь, фигурирует в списках угроз как государство, распространяющее контент в соответствии со своими политическими интересами по всему миру.

На Западе обвинили фон дер Ляйен во лжи и мошенничестве

Сообщается, что членство в создаваемом Центре будет добровольным для стран-участниц ЕС и государств-кандидатов на вступление в союз. Великобритания также получит возможность присоединиться к проекту в статусе «партнёра-единомышленника».

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует выделить Украине 100 миллиардов евро.