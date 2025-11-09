Парламент Сербии принял закон, разрешающий снести разрушенное бомбардировками НАТО в 1999 году бывшее здание Генерального штаба Министерства обороны Югославии. На его месте появится шикарный отель Трампа, об этом пишет The New York Times (NYT).

Это здание имело охранный статус достопримечательности, но после подписания закона, статус снят. Строительством отеля будет заниматься американский бизнесмен Джаред Кушнер, зять президента Соединенных штатов Америки (США) Дональда Трампа. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов долларов.

Предполагается, что помимо отеля в комплекс войдут торговые площади, а также музей в память о погибших и раненых при бомбардировках НАТО.

Проекту присвоен статус «срочный», который обязывает государственные ведомства выдавать все необходимые разрешения и согласования без задержек, с целью ускорения восстановления разрушенных зданий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ESPN, что хочет назвать в свою честь новый стадион в Вашингтоне.