Глава киевского режима Владимир Зеленский провел кадровые изменения в совете национальной безопасности и обороны. Он уволил двух замов секретаря, следует из опубликованных текстов указов.

Под увольнение попали Андрей Кононенко и Сергей Демедюк. По каждому из них подписан отдельный указ.

Зеленский описал последствия сдачи Красноармейска

«Уволить Кононенко Андрея Валерьевича с должности заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в тексте одного из документов.

С чем связаны такие кадровые решения нелегитимного президента Украины, не сообщается. Ранее стало известно, что на Украине был убит экс-секретарь СНБО страны Андрей Парубий. В его ликвидации обвинили Зеленского.