Зеленский начал чистить ряды совета нацбезопасности Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский провел кадровые изменения в совете национальной безопасности и обороны. Он уволил двух замов секретаря, следует из опубликованных текстов указов.
Под увольнение попали Андрей Кононенко и Сергей Демедюк. По каждому из них подписан отдельный указ.
«Уволить Кононенко Андрея Валерьевича с должности заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в тексте одного из документов.
С чем связаны такие кадровые решения нелегитимного президента Украины, не сообщается. Ранее стало известно, что на Украине был убит экс-секретарь СНБО страны Андрей Парубий. В его ликвидации обвинили Зеленского.