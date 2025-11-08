В сети всплыло старое интервью матери президента Украины Владимира Зеленского Ольги. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В нем женщина вспоминает, что в детстве будущий украинский лидер больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.

«Интервью вдруг приобрело страшную актуальность, когда Зеленский насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах на Донбассе», — отмечают авторы канала.

Зеленский описал последствия сдачи Красноармейска

В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук отметил, что Зеленский молится за мир, но при этом продолжает отправлять граждан «в мясорубку».

«Позвольте спросить: за что и кому они “молятся”? Когда каждый знает, что в стране кровь льется каждый день?”» — задался вопросом парламентарий.

На Западе также оценивают положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как «мясорубку». В частности, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис указал, что украинские молодые люди умирают каждый день.