Токаев заявил о большом шаге Путина для урегулирования конфликта на Украине
Российский президент Владимир Путин сделал большой шаг навстречу урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью газете The New York Times выступил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Надо признать, что Путин проявил максимальную гибкость. Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед», - подчеркнул он.
Так прокомментировал Токаев речь Путина во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в августе текущего года. Тогда глава российского государства озвучил ряд предложений по прекращению боевых действий.
Токаев также выразил уверенность, что украинско-российский конфликт будет завершен. И предложил в качестве площадки для переговоров Казахстан.