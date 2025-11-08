Орбан заявил, что саммит Россия-США в Будапеште остается на повестке дня

Саммит Россия-США в Будапеште остаётся на повестке дня, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Политик уточнил, что точной даты пока нет, а сам саммит состоится, когда будут выполнены соответствующие условия.

Трамп и Орбан посмеялись над возможной победой Украины

Ранее Трамп заявил, что обсудит с Орбаном возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем призвал не строить прогнозы о сроках саммита России и США.