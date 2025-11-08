Трамп назвал основное препятствие в диалоге с Россией по Украине

Россия не хочет завершать конфликт на Украине, и это — главное препятствие в обсуждении урегулирования. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляцию вел телеканал Fox.

Журналист задал вопрос американскому лидеру, в чем основная проблема в диалоге с РФ по Украине, в том числе мешающая проведению саммита глав двух государств в Будапеште.

Трамп заявил, что нужно позволить России и Украине сражаться

«Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — заявил Трамп.

Ранее Трамп оценил вероятность встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. Он назвал шансы на встречу с главой РФ хорошими.