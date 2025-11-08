США освободили одну страну от исполнения санкций против России

Власти США полностью освободили Венгрию от санкций на поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мы получили полное освобождение от санкций в случае «Турецкого потока» и нефтепровода «Дружба»», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам лидера Венгрии, стоимость российской нефти и газа для Венгрии не увеличится, а их импорт по этим трубопроводам более не будут ограничивать. Кроме того, Орбан подчеркнул, такое исключение будет действовать бессрочно.

В ходе встречи с венгерским премьером 7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Венгрии исключения для закупок российской нефти в обход санкций в связи с географической уязвимостью страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт, при этом Трамп подтвердил возможность проведения саммита с главой РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина.