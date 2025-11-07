Трамп и Орбан посмеялись над возможной победой Украины

В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись ироничными репликами относительно возможной победы Украины в конфликте.

Трамп напрямую спросил Орбана, считает ли он такое развитие событий возможным. В ответ венгерский лидер, разведя руками и с улыбкой пожав плечами, заметил, что «чудеса могут случаться».

Эта реплика вызвала усмешку у американского президента, который ответил: «Ага, это правильно».

Трамп и Орбан назвали виновного в конфликте на Украине

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал европейских лидеров за покупку российской нефти.