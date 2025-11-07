Мерц выступил с призывом из-за «российской угрозы»

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал быстрее укрепить немецкую обороноспособность из-за угрозы со стороны России. Об этом сообщает Die Welt.

По словам Мерца, сейчас Германии больше всего нужны «солдаты-мужчины и женщины». При этом канцлер подчеркивает, что укрепление обороноспособности необходимо проводить как можно быстрее.

«Мы не можем противостоять сегодняшним угрозам вчерашними административными правилам. Но не корабли, не танки, не самолеты делают нашу страну способной обороняться. Прежде всего, ей нужны солдаты», — заявил он.

Согласно планом Бундесвера, численность вооруженных сил Германии к середине 2030-х годов должна вырасти до 460 000 военных (при текущей численности в 182 000 солдат и 100 000 резервистов). Для этого в Германии прорабатывают новый закон о военной службе, который в данный момент проходит обсуждение на уровне правительства и парламента.

К этому мнению присоединился генерал немецкой армии Карстен Брейер. По его словам, «Россия никогда не должна полагать, что может выиграть войну с НАТО».

«Россия никогда не должна предполагать, что сможет выиграть войну с НАТО, даже с одним государством-членом НАТО. И это вступит в силу в 2039 году, когда мы реструктурируем наши вооруженные силы и объединим и эффективно развернем наши возможности», — заявил он.

