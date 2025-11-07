Трамп и Орбан назвали виновного в конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть ответственности за начало конфликта на Украине лежит на бывшем президенте США Джо Байдене. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал перед началом переговоров с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам Орбана, Байден подтолкнул ситуацию к тому, чтобы между Россией и Украиной начался конфликт.

«Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы эта война началась», — заявил он.

Трамп заявил, что нужно позволить России и Украине сражаться

Отметим, что подобные заявления неоднократно делал сам Дональд Трамп. По его мнению, в конфликте на Украине виноваты его предшественники-демократы — Джо Байден и Барак Обама.