Трамп и Орбан назвали виновного в конфликте на Украине

Андрей Дуванов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть ответственности за начало конфликта на Украине лежит на бывшем президенте США Джо Байдене. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал перед началом переговоров с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам Орбана, Байден подтолкнул ситуацию к тому, чтобы между Россией и Украиной начался конфликт.

«Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы эта война началась», — заявил он.

Отметим, что подобные заявления неоднократно делал сам Дональд Трамп. По его мнению, в конфликте на Украине виноваты его предшественники-демократы — Джо Байден и Барак Обама.