Трамп выразил недовольство действием Европы в отношении России

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что страны Европы продолжают закупать российскую нефть. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

По его словам, европейские лидеры являются хорошими «приятелями». Американский лидер подчеркнул, что они выполняют «все, что я сказал делать с НАТО», имея ввиду повышение расходов на оборону.

«Единственное, что они продолжают делать — это закупать нефть у России, это не очень хорошо», — пожаловался Трамп.

Ранее Трамп раскрыл причину отмены саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, это было связано с тем, что на Украине продолжаются боевые действия.