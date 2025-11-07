Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде в Секторе Газа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

© Вечерняя Москва

Также ордера на арест касаются 37 израильских чиновников, включая министра обороны Исраэля Каца. Турецкие правоохранители обвиняют их в геноциде, преступлениях против человечности, массовых бомбардировках сектора Газа и создании препятствий для доставки гуманитарной помощи, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры.

До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT в очередной раз осудил действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что израильский премьер-министр действует «хуже Гитлера». По мнению Эрдогана, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава.

В начале апреля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию. Его визит произошел на фоне действующего с ноября прошлого года ордера Международного уголовного суда на его арест. Эта поездка стала его первым визитом в Европу с момента выдачи ордера МУС.

О том, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, стало известно 21 ноября. Его обвинили в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа. Организация считает, что он сознательно лишал жителей региона предметов, необходимых для выживания. При этом суд отверг доводы израильской стороны о несоответствии юрисдикции.