Трамп оценил перспективу встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошими шансы на встречу с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште. Его слова приводит газета «Известия».

У Трампа спросили о возможности встречи с Путиным в Будапеште.

«Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», — сказал он на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

При этом Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, нужно ли позволить Будапешту закупать российскую нефть. Вместо этого он назвал Орбана «великим лидером».