Зеленский описал последствия сдачи Красноармейска

Владимир Зеленский опасается, что потеря Украиной Красноармейска (украинское название Покровск) отсрочит усиление антироссийских санкций. По мнению украинского лидера, Москва взятием города хочет продемонстрировать успешность на поле боя.

По словам Зеленского, которые приводит украинское агентство "УНИАН" в Telegram, все замерли в ожидании. Это фактор, который может влиять на введение или отсрочку санкций. Как сообщалось, ВС России взяли более 85% Красноармейска. В полном окружении находится и город-спутник Мирноград (Димитров).

СМИ: Зеленский срочно покидает Украину на фоне краха ВСУ

Ранее "некие решения" по ситуации в Красноармейске анонсировал глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Он пообещал раскрыть детали, когда будет можно будет обнародовать всю информацию.