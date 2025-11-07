Лукашенко отреагировал на ситуацию на границе с Литвой

Президент Беларуси Лукашенко выслушал доклад главы государственного погранкомитета Константина Молостова и отдал приказ белорусским пограничникам перестроить в ближайшие дни работу на всем протяжении границы с Литвой.

"В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого".

Поводом стал литовский ультиматум. Напомним, 29 октября Вильнюс на месяц закрыл все автомобильные КПП, обвинив Минск в контрабанде сигарет на метеозондах. Беларусь 31 октября ответила на действия соседа зеркально, закрыв литовским и польским тягачам въезд в республику. В результате 5000 литовских фур замерли в пробках у белорусских шлагбаумов.