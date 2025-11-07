Венгрия и США подпишут соглашение в ядерной сфере

Венгрия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.

По словам Сийярто, соглашение будет подписано во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, Венгрия также планирует указать США на необходимость для Будапешта покупать российские энергоресурсов без санкций.

«Мы подпишем важное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере и отметим, что, учитывая наши геополитические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — заявил он.

Ранее в Венгрии признали возможность отказа от российской нефти.