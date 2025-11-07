Украинские пограничники сделали подарок Анджелине Джоли

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины подарили актрисе Анджелине Джоли набор национальной символики. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что таким образом украинские пограничники решили поблагодарить Джоли за поддержку Украины.

«Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда подарили актрисе набор национальной символики Украины и памятную монету Госпогранслужбы страны», — говорится в тексте.

Напомним, что о неофициальном визите Джоли на Украину с гуманитарной миссией стало известно 5 ноября. Актриса посетила Херсон и Николаев, где ей пришлось лично вызволять одного из сопровождающих ее кортеж гражданина Украины из военкомата. Также Джоли была замечена в Тернополе на западе Украины.