Токаев сделал заявление по поводу переговоров России и Украины

Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Астаны принять возможные переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в интервью американской газете The New York Times по прибытии с визитом в Вашингтон.

Ранее глава МИДа России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом в Кремле до сих пор не получили ответа от украинских властей на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Эту инициативу выдвинула российская делегация в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле.