Зеленский резко высказался о Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Лукашенко стал очень разговорчивым. Нам его доброта к украинскому народу, когда в 4 утра с ракетами — не нужна», — сказал Зеленский.

До этого Лукашенко заявил, что белорусы открыты к приезду украинцев в свою страну, им предоставят хорошие условия. Он также указывал, что Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине. По словам белорусского лидера, республика должна существовать как суверенное независимое государство.

При этом данное высказывание президента Украины в адрес Лукашенко не первое. Так, Зеленский нахамил белорусскому лидеру, когда комментировал его призыв к лидерам России, Украины и Белоруссии «сесть и договориться о завершении этой непонятной войны». Украинский президент заявил, что ему трудно реагировать на слова Лукашенко, который «живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир и они там, два старых деда, болтают».

