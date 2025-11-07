Президент Украины Владимир Зеленский собирается в срочном порядке уехать из страны из-за бедственного положения украинской армии (ВСУ) в Красноармейске и Купянске. Об этом пишет газета The Local.

© Вечерняя Москва

Глава государства готовится бежать в Испанию.

Как сообщает издание, о намерении Зеленского уйти в отставку сообщили несколько неназванных источников из канцелярии Педро Санчеса, премьер-министра Испании. Они отметили, что визит украинского лидера состоится в ближайшем будущем, однако точная дата пока не разглашается «по соображениям безопасности», передает KP.ru со ссылкой на материал.

Западные эксперты признают, что Красноармейск является одним из ключевых объектов для ВСУ. При этом сейчас город находится в практически полностью замкнутом кольце. Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что странам Запада, которые оказывают поддержку Украине, стоит готовиться к полному коллапсу фронта после того, как российская армия возьмет Красноармейск.

Еще в июле подполковник армии США Дэниел Дэвис также заявил, что переход Красноармейска под контроль ВС России может обернуться для Киева коллапсом всего фронта. По его словам, город откроет перед российскими войсками новые оперативные возможности. Это создаст большие трудности для Украины, а РФ получит дополнительные ресурсы для развития наступления в других областях.

Зеленский описал предстоящие события фразой «зима не будет простой»

С момента заявлений Дэвиса прошло уже несколько месяцев, и за это время российская армия значительно продвинулась на направлении. В беседе с французской газетой Le Monde офицер украинской армии на условиях анонимности заявил, что взятие Красноармейска ВС РФ является вопросом «максимум» двух недель.