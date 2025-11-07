Отчет Еврокомиссии о будущем Украины в Евросоюзе показывает, что политика Владимира Зеленского отдаляет Киев от Европы. Об этом сообщает Asia Times.

Согласно информации издания, последние события на Украине ставят под сомнение приверженность Киева борьбе с коррупцией. Главным образом это касается попыток Зеленского ограничить независимость украинских антикоррупционных ведомств.

Кроме того, в Еврокомиссии отметили давление на активистов и журналистов, проблемы с децентрализацией, судами и пытками, а также борьбой с преступностью.

«Есть очевидные признаки того, что политика военного времени в Киеве имеет <…> темную сторону, которая мало способствует продвижению страны к членству в ЕС. Доклад за 2025, особенно конкретика проделанной работы в тех областях, где Киеву отчаянно нужны срочные успехи, предвещает Украине трудные времена», — сообщает источник.

Напомним, что в июле Зеленский подписал закон, лишающий независимости САП и НАБУ. Эта инициатива привела к большому общественному резонансу как на Украине, так и в странах Запада. После этого Зеленский подписал новый закон, который должен укрепить независимость этих структур.