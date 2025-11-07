Названо условие для экономической катастрофы в США

Промедление американских властей в вопросе заключения соглашения о прекращении шатдауна в США может привести к экономической катастрофе в этой стране. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Константин Блохин, говоря о рекордной по продолжительности приостановке работы американского правительства.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, экономические последствия продолжающегося в США шатдауна становятся все острее. В ближайшее время в стране могут исчерпаться средства, которые сейчас позволяют выплачивать зарплаты военным и частично финансировать продовольственную помощь. Возникают и перебои с авиасообщением: диспетчеры, не получающие зарплату, берут отгулы, что приводит к отмене и задержкам рейсов в канун сезона активных перевозок. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует: если шатдаун продлится восемь недель, то темпы роста ВВП в четвертом квартале сократятся на два процентных пункта.

Если в ближайшее время в США не будет заключено соглашение о прекращении шатдауна, если из-за шатдауна все больше американцев не смогут получать зарплату, то все это приведет к хаосу, к экономической катастрофе в стране. Кроме того, это значительно подорвет позиции обеих американских партий – как Республиканской, так и Демократической. Но вместо того, чтобы решать вопросы граждан, эти партии сейчас разбираются между собой и пытаются продавить друг друга в различных аспектах, и из-за этого не могут договориться. Так что в определенной степени они уже себя дискредитировали в глазах американского электората. При этом чем дольше стороны не могут прийти к соглашению, тем больше в США появляется скептически настроенных к правительству граждан. Так что определенное брожение в американском обществе уже началось. И американские власти это прекрасно видят, поэтому, полагаю, в обозримой перспективе партии все же придут к согласию. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Приостановка работы правительства США может нанести долгосрочный урон стране и уже оказывает гораздо более серьезный экономический ущерб, чем предполагалось. Об этом в интервью телеканалу Fox News ранее заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.