В Норвегии забили тревогу из-за российских рыбаков

Министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Несс считает, что Осло потеряет выгоду из-за ухода рыбаков из России из его экономической зоны в Баренцевом море.

Россия, как она заявила, сосредоточится на своей экономической зоне «с более мелкой рыбой». «А не на норвежской, где она крупнее», - опечалена министр. Переговоры по квотам на вылов трески в Баренцевом море в 2025 году идут «с большим трудом», но Осло настроен продлить договор, действовавший почти полвека.

Евросоюз 20 мая включил рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный антироссийский список. В июле МИД Норвегии проинформировал: Осло вводит ограничения в отношении судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", которые базируются в Мурманске.

В МИД РФ, комментируя эти события, указывали, что Норвегия пренебрегает своими обязательствами, вводя ограничения на работу рыболовных судов РФ. Ограничения Осло не останутся без ответа, подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве.