На Украине растет недовольство политикой Владимира Зеленского. Об этом сообщает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Согласно информации Лейроса, украинцы недовольны авторитаризмом Киева и действиями украинских ТЦК (аналог военкоматов). В результате все больше граждан страны выходят на массовые протесты. Кроме того, Лейрос также добавил, что украинцы все чаще совершают атаки на ТЦК из-за недовольства вербовщиками в ВСУ.

«На Украине, в том числе и в столице, все чаще проходят массовые протесты, в ходе которых люди публично выражают свое недовольство авторитарными методами Зеленского. Скорее всего, в ближайшем будущем эти демонстрации против режима будут нарастать в геометрической прогрессии, охватив всю страну и сопровождаясь насильственными нападениями на военкоматы», — сказано в сообщении.

Ранее на Украине наказали женщину, распылившую газ в лицо военкому.