Брижит Макрон впала в истерику из-за складок на брюках

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит боится носить обтягивающие брюки на фоне слухов о том, что она родилась мужчиной. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам близкой подруги первой леди Франции, Брижит сильно переживала насчет одежды, которая может подогреть слухи о смене пола. Собеседница Daily Mail подчеркнула, что супруга Макрона боится носить брюки, подчеркивающие гениталии.

В газете указали, что беспокойство первой леди Франции связано с кибертравлей, которая обрушилась на нее в 2024 году. В настоящее время в республике ведется расследование против восьми мужчин и двух женщин, которых обвиняют в многочисленных злонамеренных высказываниях в интернете относительно пола и сексуальной ориентации Брижит Макрон, а также разницы в возрасте между ней и ее мужем.

Напомним, что первые сообщения о том, что первая леди Франции родилась мужчиной появились еще в декабре 2021 года. Их распространила за несколько месяцев до президентских выборов в стране независимая журналистка Наташа Рей, она утверждала, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении Брижит Макрон. Ее видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США, где этой темой решила заняться американской журналистки Кэндис Оуэнс, выпустив серию роликов по этой теме. Сам президент Франции решил отреагировать на слухи лишь в марте 2024 года, публично раскритиковав их. Он назвал данную информацию «ложной и сфабрикованной».